Temer ainda detalha a conversa que teve há pouco com o presidente Lula no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Também participaram da conversa com Lula os líderes do governo, Henrique Fontana (PT-RS), e do PT, Cândido Vaccarezza (PT-SP).

O acordo para a retirada da urgência previa, inicialmente, a votação dos quatro projetos em 10 de novembro.