Temer levará para Dilma proposta sobre aeroporto de SP

Nessa primeira conversa, o governador colocou como um dos temas especialmente a questão dos aeroportos, afirmou Temer. "Alckmin disse que há quase 16 anos já se fala na questão dos aeroportos e que isso até hoje não se verificou. Já que passou a questão a mim certa e seguramente vou passa-la ao governo federal e vou levar essa preocupação à presidente Dilma ainda hoje", afirmou.

Alckmin disse que o governo de São Paulo está disposto a ajudar o governo federal nas questões de licenciamento ambiental e nos procedimentos de desapropriação de terrenos para a construção do terceiro terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, e do segundo terminal e da segunda pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Alckmin e Temer ressaltaram a importância da parceira entre União e Estado. "Transmiti a Alckmin um abraço da presidente Dilma e o desejo que ela tem de fazer uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo", afirmou. De acordos com os dois políticos, a iniciativa do encontro de hoje partiu de Temer, paulista da cidade de Tietê. "Eu comuniquei a presidente que viria visitar o governador do mesmo Estado e ela se mostrou entusiasmadíssima", disse.