Temer irá levar outras indicações a Lula para Agricultura O presidente nacional do PMDB, Michel Temer, disse nesta quarta-feira à Agência Estado que na reunião que terá esta tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá reforçar a indicação de outros três nomes do partido para ocupar o Ministério da Agricultura. Os deputados Moacir Micheletto (PR), Valdir Colatto (SC) e Waldemir Moka (MS) foram indicados pela banca ruralista em reunião com a presidência do PMDB. "O nome deve sair hoje (quarta). Estou esperando ainda o presidente me chamar", disse Temer, em rápida entrevista após a reunião.Temer afirmou ainda que não há veto ao deputado Reinhold Stephanes, até terça-feira dado como certo para ocupar a pasta da Agricultura. Mas, ressaltou o deputado, os nomes indicados pela bancada agrícola "apresentariam um melhor entrosamento" entre o Ministério e a Comissão de Agricultura. A Comissão de Agricultura da Câmara se reuniu nesta manhã e o presidente do órgão, Marcos Montes (PFL-MG), deixou claro que os nomes de Moka e Colatto seriam apenas opções caso Lula tenha alguma objeção a Micheletto. A Comissão acredita que Stephanes não tenha um bom relacionamento com a bancada ruralista.