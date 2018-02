Temer irá integrar coordenação da equipe de transição de Dilma

BRASÍLIA - Depois do mal-estar gerado com o PMDB por conta de a primeira reunião da transição ter contado apenas com petistas, a presidente eleita Dilma Rousseff fez um afago em seu vice, Michel Temer. Ele foi formalmente indicado como coordenador político dos trabalhos de transição entre as equipes do atual e do futuro governo. A tarefa, porém, será compartilhada com mais três petistas: o coordenador geral da campanha eleitoral, José Eduardo Dutra, e os deputados Antonio Palocci (SP) e José Eduardo Martins Cardozo (SP).

Em nota, Dilma informou que encaminhou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lista de nomes de técnicos que integrarão a equipe de transição, que começa a trabalhar no próximo dia 8. São cerca de 30 pessoas, embora Dilma possa indicar até 50.

A decisão de convocar Temer veio após a confirmação de uma reunião entre Dutra e Temer, marcada para a noite desta terça-feira. Sobre a transição, Dutra disse em entrevista à Globonews que "nada mais natural que o vice participe da equipe".

Dutra acrescentou ainda que irá conversar com todos os partidos da base aliada para recolher sugestões sobre a composição e diretrizes do próximo governo. Está prevista uma nova reunião da equipe de transição na sexta-feira, 5, sem a presença da presidente eleita, que pretende tirar um curto período de férias até domingo. Até a volta de Dilma, Dutra afirmou que vai preparar um painel dos ministeriáveis para a presidente eleita.

Primeiros nomes. Na reunião de segunda-feira, realizada na casa de Dilma, no Lago Sul, um dos bairros nobres de Brasília, foram escolhidos os primeiros nomes da equipe de transição, que será comandada por Dutra e pelo ex-ministro Antonio Palocci.

Além de Palocci, Dutra e Cardozo, participaram da reunião Alessandro Teixeira, da Agência Brasileira de Promoção de Importações e Investimentos (Apex), cotado para ser ministro da Micro e Pequena Empresa, Giles Azevedo, que pode vir a ser o chefe de gabinete da presidente, o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel e Clara Ant, que foi secretária particular do presidente Lula e participou da coordenação da campanha de Dilma.

A assessoria de imprensa da presidente eleita divulgou na tarde desta terça-feira uma nota com os nomes. Veja a íntegra abaixo:

"Nota

A presidente eleita Dilma Rousseff encaminhou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em atendimento à legislação em vigor, a relação de nomes que deverão integrar a equipe técnica de transição. Na oportunidade, esclarece que a coordenação política dessa equipe será feita pelo vice-presidente eleito Michel Temer, pelo coordenador geral da campanha José Eduardo Dutra, e pelos deputados federais Antônio Palocci e José Eduardo Cardozo.

De acordo com o determinado pelo presidente Lula, os trabalhos da equipe técnica de transição serão realizados a partir do dia 8 de novembro.

Brasília, 02 de novembro de 2010".