Temer informa que Lula e Dilma chegam ao DF amanhã O presidente em exercício, Michel Temer, informou hoje que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem chegar amanhã a Brasília entre 16 horas e 17 horas para participar do velório do ex-vice-presidente José Alencar. Temer disse que Alencar enfrentou o doença do câncer com "galhardia exemplar".