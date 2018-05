Temer: haverá conciliação no Congresso sobre royalties

Temer, que esteve no Rio para participar do velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Alberto Direito, declarou estar sendo informado pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de todas as negociações em torno da distribuição de royalties. "O Rio de Janeiro é um dos Estados mais interessados. Tenho falado muito com o governador Sérgio Cabral, que me passou antes as suas preocupações e depois do jantar me passou a hipótese da solução. Esta será uma briga, mas acho que chegaremos a um bom termo. Não tenho dúvida de que vamos fazer uma grande conciliação nacional, seja em função de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo ou de todos os Estados brasileiros", disse.

Segundo Temer, dos quatro projetos encaminhados ontem pelo presidente da República, dois ou três - que ele não definiu quais - deverão ser temas de comissões especiais na Câmara, cujos presidentes e relatores prometeu anunciar ainda hoje. Temer explicou que os projetos estão em regime de urgência constitucional, mas "não é impossível" que os parlamentares peçam que isso mude. "Evidentemente, se for possível aprovar no prazo de urgência, tudo bem. Mas caso contrário, não é impossível que se solicite a retirada da urgência para se continuar a discussão. Vamos trabalhar com muito afinco e com muito empenho", disse.