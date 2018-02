Temer festeja pesquisas que indicam reeleição de Dilma O vice-presidente da República, Michel Temer, comemorou na noite desta segunda-feira as pesquisas de intenção de voto divulgadas no final de semana que apontam o favoritismo da presidente Dilma Rousseff (PT) na sucessão presidencial do ano que vem. Se as eleições fossem realizadas hoje, por essas pesquisas, Dilma venceria o pleito já no primeiro turno. "É um reconhecimento ao trabalho que o governo está fazendo", disse o vice-presidente, ao chegar ao jantar promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, em sua homenagem, em um clube de São Paulo.