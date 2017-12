Brasil assina acordos bilaterais com Guiana nas áreas de infraestrutura e combate à seca

BRASÍLIA - O governo brasileiro assinou na manhã desta quinta-feira, 21, dois acordos bilaterais com a Guiana nas áreas de infraestrutura e combate à seca. Eles foram assinados em cerimônia no Palácio do Planalto, com as presenças dos presidentes Michel Temer e da Guiana, David Granger, que está em visita ao Brasil.

O primeiro acordo prevê que o Brasil apoie, por meio de projeto de engenharia, pavimentação de trecho de uma estrada Lethem-Linder, na Guiana. Segundo o Itamaraty, esse trecho favorecerá o comércio e escoamento da produção da região Norte do Brasil, principalmente Amazonas e Roraima, para o Caribe e mercados norte-americano, asiático e europeu.

O segundo acordo estabelece a colaboração do Exército brasileiro para perfuração de poços artesianos na região do Rupununi, também na Guiana. De acordo com o Itamaraty, o projeto deverá beneficiar 10 mil pessoas, em sua maioria indígenas, que vivem próximas à fronteira com o Brasil e sofrem com os efeitos da seca.

Após a reunião, Temer irá para o Palácio do Itamaraty, onde participará da LI Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Lá, também participará de almoço oferecido pelo governo brasileiro aos chefes das delegações de outros países que participam da Cúpula.