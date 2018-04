Temer faz esforço por aliança PMDB-PT-PDT no Paraná O governador do Paraná, Orlando Pessuti, do PMDB, chegou no início da noite a Brasília para participar de uma reunião com lideranças de seu partido, do PDT e do PT. Trata-se de um último esforço para formar uma ampla aliança no Estado com os partidos que apoiam a candidatura de Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República: PT, PMDB e PDT. A definição tem de sair até 30 de junho, prazo final das convenções partidárias. O registro das candidaturas na Justiça Eleitoral deve ser feito até 5 de julho.