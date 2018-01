Médicos avaliam se Temer deve passar por cateterismo

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer deixou Brasília em direção a São Paulo por volta do meio-dia desta sexta-feira, 24, para consultas médicas no Hospital Sírio-Libanês. Ele deve passar por uma avaliação da cirurgia na próstata à qual foi submetido no último dia 27 de outubro. Os médicos também irão avaliar a possibilidade de o presidente realizar um cateterismo para a desobstrução de uma artéria — ainda hoje ou em data a ser definida.

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto confirmou a ida de Temer ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para as avaliações. Os exames já estavam previstos desde a internação do presidente no mês passado.

