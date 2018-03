Temer faz apelo à bancada por salário mínimo de R$ 545 No meio do debate do PMDB sobre reforma política, o vice-presidente da República, Michel Temer, fez um apelo à bancada para a aprovação, hoje, da proposta do governo de um salário mínimo de R$ 545. "Queria aproveitar para pedir unidade na votação de hoje. Claro que não quero influenciar ninguém, mas, se for possível, atender ao discurso do líder (do PMDB) Henrique Eduardo Alves, para que nós déssemos uma demonstração de que esta é uma bancada unitária. Nós temos uma posição agora unitária a favor (do governo), podemos ter lá na frente uma posição unitária contra. Mas temos que ter sempre unidade absoluta. Isso dá poder e força política ao partido e à bancada", afirmou Temer.