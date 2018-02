Temer fará balanço do ano em rede nacional na véspera do Natal

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite deste sábado, 24. A fala do presidente será exibida por volta das 20h da véspera de Natal e, segundo o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, Temer fará um balanço das ações do governo no ano de 2016.

Também apresentará os planos gerais para 2017, traçando um cenário positivo das medidas que estão sendo tomadas com a intenção de reativar a economia e tentar debelar a crise.

O pronunciamento foi gravado durante esta semana, em Brasília, antes de o presidente embarcar para São Paulo, onde deverá passar o Natal com a família.

Nesta quinta-feira, 22, o presidente anunciou um "pacote natalino" com cinco medidas na área trabalhistas. Segundo Temer, as propostas foram amplamente discutidas com trabalhadores e empresários e têm como objetivo estimular o crescimento da economia.

Estão entre as propostas a possibilidade de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas, que deve injetar cerca de R$ 30 bilhões da economia.