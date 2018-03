Temer evita comentar posição do PMDB sobre CPI do caso Cachoeira

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), evitou comentar nesta quarta-feira, 18, sobre a posição do PMDB, principal partido da base aliada, diante da instalação da CPI do caso Cachoeira, defendida pelo PT com intenção de evitar uma suposta "operação abafa". O PMDB quer mostrar que, uma vez instalada, as investigações podem alcançar o alto escalão do governo de Dilma Rousseff devido ao próprio voluntarismo do PT.

"Eu não acho nada. Isso é uma questão do Congresso Nacional. O Congresso decidiu, o Congresso está levando adiante e o Congresso terá a palavra final", disse o vice-presidente. Temer ponderou também ao afirmar que o governo não tomou partido na história, com o cuidado de manter a boa relação do Executivo com o parlamento.

Durante visita ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para se recuperar de uma angioplastia, Temer afirmou que o senador também preferiu não opinar sobre o assunto, embora tenha admitido que conversaram a respeito da CPI. "Se a CPI se instalar, ela deve agir com muita sobriedade, e fazer aquilo que cabe à comissão: apurar fatos com muita tranquilidade, com muita isenção. Sem transformá-la num local de discussões políticas, mas de investigação".

O vice-presidente julgou que apenas a relação de Cachoeira com o senador Demóstenes Torres mobiliza uma investigação, não entrando nos méritos das denúncias que giram em torno da empresa Delta, principal empreiteira do PAC, e de nomes de outras autoridades públicas. "Existe um fato determinado. A questão da relação Cachoeira com o senador (Demóstenes) e que é a mobilizadora da CPI. Mas CPI é sempre assim: ela começa com um fato determinado e depois, de alguma maneira, se indetermina".

Bastidores. O PMDB acenou que vai esperar para ver o PT chegar ao auge do desgaste com a presidente, para assim aparecer como o "salvador da Pátria". "Essa pode ser a CPI mais sangrenta da História", disse o presidente do PMDB, senador Waldir Raupp (RO). "Nós não queríamos a CPI. O PT insistiu em fazê-la. Tudo poderia ter sido resolvido pelas investigações da Polícia Federal e Ministério Público". Raupp disse que na CPI o comportamento do PMDB será o de "um partido que tem juízo". Em entrevista à rádio Estadão/ESPN, o presidente do partido afirmou que CPI vai "além do fim do mundo".

Saúde. Acompanhado pelo ministro Garibaldi Alves, do senador Valdir Raupp (PMDB-RO) e do deputado federal Henrique Eduardo Alves (RN), Temer disse que Sarney surpreendeu com sua disposição, e que estava muito bem. "Nos surpreendemos com a disposição dele. Ele está saudável, falante, participando de tudo e entusiasmado para sair logo do hospital.

A comitiva também visitou o ex-presidente Lula, presente no hospital para sessões de fonoaudiologia. No encontro, eles não conversaram sobre o caso Cachoeira.