Temer estava em cerimônia quando Planalto anunciou demissão de Alves

BRASÍLIA - O presidente em exercício Michel Temer estava sentado na plateia na cerimônia de anúncio da expansão de vagas do Fies no momento em que o Planalto oficializou o pedido de demissão do ministro Henrique Eduardo Alves (Turismo). A cerimônia foi trazida para o Planalto na tentativa de Temer reverter a agenda negativa criada após a delação do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.

No evento, feito em um formato nada tradicional, Temer foi “apresentado” pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Depois de assinar o termo que autorizou a expansão do Fies, Temer ficou de braços cruzados ao lado do ministro e decidiu então sentar em uma poucas das cadeiras reservadas aos convidados.

Machado vinculou em sua delação premiada o presidente em exercício a um esquema de propinas que, segundo ele, vigorou por cerca de dez anos na subsidiária de logística da Petrobrás. Segundo o ex-presidente da Transpetro, Temer lhe pediu R$ 1,5 milhão para a campanha de Gabriel Chalita - na época no PMDB - à Prefeitura de São Paulo.

Temer fez uma breve fala na cerimônia e deixou o evento.