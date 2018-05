Temer está tranquilo e seguro, diz Fortes após reunião com vice

BRASÍLIA - Após uma reunião no Palácio do Jaburu, a residência oficial da vice-presidência da República em Brasília, o deputado Heráclito Fortes (PSB-PI) afirmou que o vice-presidente Michel Temer está muito tranquilo e seguro de que a Câmara dos Deputados aprovará o impeachment da presidente Dilma Rousseff amanhã. “Ele está de uma tranquilidade absoluta, e nem parece que amanhã vai ter votação de impeachment”, afirmou o deputado.

“Todas as contas que a gente faz, mesmo com os expurgos, dá sempre uma sobrinha de folga para amanhã”, afirmou o deputado, que calcula uma margem entre 357 a 375 votos favoráveis ao impedimento de Dilma amanhã na Câmara. Segundo ele, no entanto, as últimas horas são cruciais para conter a mudança de votos.

“Agora começa a haver o efeito manada. Gente que jura por Deus que está atendendo a mãe, que está atendendo o pai, e que querem ficar fora do processo. É justo, é natural. Nós temos que compreender que, principalmente no Norte e no Nordeste, os governadores pressionaram muito os deputados. Nós temos colegas que estão loucos para votar pelo impeachment, mas os governadores ameaçam, e isso inibe um pouco, mas amanhã vamos ver o explode coração”, disse.

A certeza do deputado de que Michel Temer irá assumir a presidência é tamanha que ele já antecipa que o PSB fará parte do novo governo. Mas antes que concluísse a resposta, foi interrompido pelo o deputado Benito Gama (PSB-BA), também participou da reunião com o vice-presidente. Gama alertou Heráclito para não falar sobre o assunto antes da confirmação da Câmara sobre o futuro de Dilma e Heráclito se corrigiu: “Não há nenhum compromisso do Michel Temer com ministério ou qualquer coisa. Há um compromisso com o Brasil e nós temos que deixá-lo a vontade”, disse.