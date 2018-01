Temer está no Palácio do Jaburu, sem agenda

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer encontra-se no Palácio do Jaburu, residência oficial, sem previsão de reuniões. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Temer passou boa parte da sexta, 10, em São Paulo, em agendas pessoais. Ele almoçou com o economista Delfim Netto e o advogado criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira, que integra seu círculo de amizades, em um restaurante no bairro dos Jardins.

O presidente gravou um pronunciamento para divulgar nas redes sociais neste sábado, dia em que começam a valer as novas leis trabalhistas, para encorajar empresários a aderir às novas regras.

Em vídeo curto, Temer vai encorajar empresários a contratar pela nova legislação, impulsionados pela proximidade do fim de ano, época de contratações temporárias devido ao aumento das compras.