Temer está muito sereno e tranquilo, afirma Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 8, que o presidente Michel Temer está muito sereno, tranquilo e consciente de que o momento é grave. "O presidente está muito sereno, muito tranquilo, sabe que o momento é grave e tem respondido, feito sua defesa e governado o Brasil", afirmou em entrevista durante a cerimônia de imposição da Medalha de Ordem do Mérito da Defesa.

Maia disse, porém, que não comentaria o teor julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que acontece nesta semana e que pode levar à cassação da chapa Dilma-Temer. "Sempre tento não ser um comentaria de decisões de outro poder. Não serei comentarista agora. Acho que qualquer decisão que saia do TSE precisa ser respeitada, como todas as decisões que saem do Supremo são respeitadas, mesmo muitas decisões que, às vezes atingem a Câmara, todo momento a Câmara respeita, nunca contesta", afirmou.

O presidente da Câmara ressaltou que tem mantido diálogo "permanente, aberto, tranquilo e transparente" com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia. "Acho que isso tem garantido um equilíbrio institucional muito forte, muito grande no Brasil", afirmou. Segundo ele, a ministra tem sido "muito aberta" ao diálogo com ele. "Agora, um decisão, qualquer que seja, do Supremo ou do TSE precisa ser respeitada e cabe à parte derrotada sempre recurso".