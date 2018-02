Temer espera que partidos retirem destaques do 'Ficha Limpa'

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), disse, há pouco, que está fazendo um esforço para que os partidos retirem alguns dos destaques apresentados ao projeto Ficha Limpa. O texto base da proposta foi aprovado na semana passada, mas nove destaques ainda faltam ser analisados para que a votação seja concluída. Só depois, o texto pode seguir para o Senado.

"Estou fazendo esforço para que muitos destaques sejam retirados. Quero ver se até hoje à noite nós liquidamos esse assunto. Nós cumprimos o calendário, mas faltam os destaques. Se retirarem vários, podemos terminar hoje à noite", disse Temer.

Alguns dos destaques que faltam ser analisados desfigurariam o projeto Ficha Limpa caso aprovados. Um deles, de autoria do vice-líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha (RJ), retira do texto a inelegibilidade provocada por decisão de colegiado nos casos de corrupção eleitoral, compra de votos, doação ou uso ilícito de recursos de campanha e conduta proibida a agentes públicos em campanhas.

Na prática, a aprovação deste destaque manteria a legislação atual sem alterações, e os políticos acuados destes crime só ficariam inelegíveis quando a condenação não houve mais possibilidade de recurso.

Michel Temer disse, esta manhã, que este é um dos destaques que ele trabalha para que seja retirado pelo partido. "Evidentemente se voltar a tese do transito em julgado evidentemente desfigura projeto inaugural. Creio que sobre esse destaque ainda haverá ajustamentos para sua retirada".