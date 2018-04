Temer espera ganhar as eleições no 1º turno O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, candidato a vice na chapa de Dilma Rousseff à Presidência da República, disse hoje que, em poucos meses, ele e a ex-ministra passarão dos 50% das intenções de voto e vencerão a disputa ainda no primeiro turno. Temer falou durante a convenção do PT em São Paulo, que oficializará a candidatura de Aloizio Mercadante ao governo do Estado.