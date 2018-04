Temer encaminha processo de cassação de Juvenil Alves O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, comunicou ontem ao presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), a cassação do mandato do deputado Juvenil Alves (PTR-MG). A cassação, de acordo com o processo, foi solicitada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por ser "falsa e irreal a prestação de contas feita ao Tribunal Eleitoral de Minas Gerais". O deputado Michel Temer já encaminhou o processo para análise do corregedor da Casa, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA).