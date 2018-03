Temer embarca nesta segunda-feira para São Paulo

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer não vai mais embarcar às 12h30 desta segunda-feira, 3, para São Paulo e irá para capital paulista às 14h30, informou há pouco a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Na capital paulista, Temer participará de evento do encerramento do Conselho Empresarial Brasil-Suécia, com a presença do Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia e da Rainha Sílvia. O presidente participa ainda de jantar oferecido pelo Governador Geraldo Alckmin ao Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia e à Rainha Sílvia. O prefeito João Doria também deve estar presente. Segundo a assessoria do Planalto, no momento, o presidente realiza despachos internos.

Temer passa a noite desta segunda-feira em São Paulo para participar de mais eventos no dia seguinte, antes de ir para o Rio onde cumprirá agenda à tarde. A previsão é que o presidente participe nesta terça-feira, 4, da abertura do Global Child Forum on South America e também de um evento investidores promovido pela Fiesp. No Rio, Temer estará presente na cerimônia de abertura da 11ª edição da Feira LAAD Defence & Security 2017, às 15 horas.

Agendas. Na manhã desta segunda-feira, o presidente recebeu o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Segundo auxiliares do presidente o encontro foi um despacho de rotina para tratar da situação da estatal.

Na sequência, Temer se reuniu com os governadores do Paraná, Beto Richa; de Goiás, Marconi Perillo; e com o vice governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. O governador do Mato Grasso, Pedro Tasques, que estava na agenda, não participou da reunião. De acordo com interlocutores do presidente, a audiência foi para atualizar informações relativas a produção e exportação de carne, após a operação Carne Fraca, já que os estados foram os principais afetados com a operação da Polícia Federal.

Temer recebeu ainda o ministro do Turismo, Marx Beltrão.