Temer embarca hoje para passar Natal em SP; réveillon será 'na praia'

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira, 22, que passará o Natal com a família em São Paulo. Em café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada, ele afirmou que deve embarcar ainda hoje para a capital paulista.

Já o réveillon, afirmou o presidente, "será na praia". Ele disse, porém, ainda não ter decidido se irá com a família para a reserva Base Naval de Aratu, na Bahia, ou na Restinga da Marambaia, no Rio, ambas administradas pela Marinha do Brasil.

O presidente fez questão de cumprimentar os jornalistas um a um ao chegar ao café. No final, posou para foto oficial com os repórteres, quando comentou rapidamente que está bem de saúde, após ser submetido a procedimentos cirúrgicos por problemas urológicos.

Crianças

Antes do café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, Temer e a primeira-dama, Marcela, receberam cerca de 100 crianças de seis a 13 anos integrantes de dois projetos sociais: o Centro Social Yingá, de São Sebastião (DF) e Programa Forças no Esporte.

Corais dos dois projetos cantarão para Temer e Marcela em uma das salas do Palácio da Alvorada, entre elas, "Noite Feliz" e "Noite Santa". As crianças também posaram para fotos com o presidente e a primeira-dama. O filho do casal, Michelzinho, não participou do evento.