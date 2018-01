Temer embarca com Imbassahy para São Paulo

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer (PMDB) chegou à base aérea de Brasília para embarcar com destino a São Paulo no final da manhã desta sexta-feira, 17. Não há informações de agenda do presidente na capital paulista e nem previsão de retorno. Temer está acompanhado no ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB).

O tucano tem tido o cargo cobiçado na reforma ministerial que o presidente articula, mas seu futuro no governo ainda é incerto. Interlocutores do presidente têm salientado que o momento é de cautela e que "a equação não é simples de ser montada". Auxiliares afirmam que a situação real do PSDB, que tende a desembarcar do governo, só será decidida após a convenção do partido, marcada para o dia nove de dezembro.

Temer é muito próximo de Imbassahy e gostaria de mantê-lo ao seu lado, mas a pressão pela saída é enorme. O PMDB quer ter de volta o comando da articulação política para tocar a aprovação da reforma da Previdência, as medidas de ajuste fiscal que estão no Congresso e até os projetos referentes à privatização da Eletrobrás que ainda serão enviados para votação.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com quem o presidente se reuniu no início da noite dessa quinta-feira, também será ouvido no processo de escolha, já que o governo precisará do apoio dele para aprovação das propostas.