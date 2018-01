Temer elogia nomeação de Giles Azevedo para a articulação política

Varsóvia - O vice-presidente Michel Temer elogiou nesta quarta-feira, 16, a personalidade de Giles Azevedo, escolhido pelo governo para a articulação política no Congresso. Segundo ele, "Gilles é uma boa figura. Colabora sempre com o governo - é o principal".

Temer mais uma vez não quis comentar o projeto de cortes do orçamento e aumento de impostos apresentado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, na segunda-feira. "Falamos no Brasil", disse ele.

Questionado pelo Estado sobre o que pensa da articulação do grupo de deputados 'Basta de Imposto', contra o projeto do governo para suprir os R$ 30 bilhões de déficit, Temer alegou desconhecer a iniciativa, que reúne congressistas do Democratas, PSDB, PP, Solidariedade, PSC, PPS e de seu partido, o PMDB. "Não estou informado", afirmou Temer.

O vice-presidente tem agenda oficial com a primeira-ministra e com o presidente da Polônia nesta quinta-feira pela manhã. À tarde, retorna ao Brasil após cinco dias de excursão pela Europa.