Temer e Raupp reforçarão hoje pré-campanha de Chalita O vice-presidente da República, Michel Temer, e o presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), dão hoje a arrancada à pré-campanha do candidato do partido a prefeito de São Paulo, o deputado Gabriel Chalita, num encontro na cidade com 200 pré-candidatos a vereador. Raupp prevê que a saída da senadora Marta Suplicy (PT-SP) da disputa vai manter o seu candidato "na cabeça". "Estamos confiantes , ele está muito bem, com apoio em todos os setores de São Paulo", afirmou.