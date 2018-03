Temer e outras lideranças do PMDB vão a velório de Afrísio Vieira Lima em Salvador

As principais lideranças nacionais do PMDB devem participar na tarde desta segunda-feira, 11, da cerimônia de sepultamento do ex-deputado Afrísio Vieira Lima, pai do deputado federal Lúcio Vieira Lima e do presidente estadual do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima.

A presença do vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, foi confirmada por sua assessoria. Devem estar presentes também os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha.

O corpo de Afrísio está sendo velado no cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador, onde deverá ser enterrado após a celebração de missa de corpo presente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Afrísio, de 86 anos, faleceu na noite do domingo, 10. Por meio das redes sociais, os filhos manifestaram pesar. "Uma dor sem fim. Perdi o parceiro de toda uma vida. Não sei o que vai ser daqui para frente da minha vida. Vai em paz, meu amor. Vai em paz, meu pai", disse Geddel. "Agora há pouco, meu amado pai, Afrísio Vieira Lima, iniciou sua viagem para eternidade, deixando saudades e exemplos", escreveu Lúcio.

Uma dor sem fim Perdi o parceiro de toda uma vida Não sei o q vai ser daqui pra frente da minha vida Vai em paz meu amor, vai em paz meu PAI — Geddel Vieira Lima (@geddel_) 11 janeiro 2016