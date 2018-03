Temer e ministros reúnem-se com deputados aliados O vice-presidente da República, Michel Temer, e os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo, da Educação, Aloizio Mercadante, e de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, reúnem-se nesta manhã de quinta-feira, 4, com líderes da base aliada na Câmara, segundo a assessoria da vice-presidência ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. O encontro será realizado no Palácio do Jaburu.