Temer e ministros discutem com aliados votação da segunda medida do ajuste

Brasília - O vice-presidente da República, Michel Temer, reúne na manhã desta quarta-feira, 13, líderes da base aliada no Congresso e ministros para negociar a votação da Medida Provisória 664, que endurece o acesso a benefícios previdenciários. A sessão que analisará a proposta está prevista para ocorrer nesta tarde na Câmara dos Deputados. A reunião coordenada por Temer, que lidera a articulação política do Palácio do Planalto, ocorre no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente.

Estão presentes à reunião os ministros Nelson Barbosa (Planejamento), Carlos Gabas (Previdência Social), Henrique Eduardo Alves (Turismo), Eliseu Padilha (Aviação Civil), Aloizio Mercadante (Casa Civil) e Ricardo Berzoini (Comunicações). Entre os parlamentares, há representantes do PT, PMDB, PSD, PCdoB, PTB, PRB, PP, PR e Pros.

Um grupo de oito manifestantes, que se autointitula Movimento Brasil Limpo, realiza protesto em frente ao Jaburu e pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os manifestantes vieram de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.