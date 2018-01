Temer e ministras se reúnem com líderes aliados no DF O vice-presidente da República, Michel Temer, e as ministras da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, estão reunidos na manhã desta terça-feira, 20, com líderes aliados no Palácio do Jaburu. Participam do encontro o líder do governo no Congresso, Arlindo Chinaglia (PT-SP), o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), e o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha.