Temer e Jobim evitam comentar crise entre governo e PR

Ao ser questionado se o PMDB temia ser o próximo alvo da faxina do Planalto, a exemplo do que está acontecendo com o PR, o vice-presidente respondeu: "você só perguntou de alvo porque estamos na linha de tiro, não é? Agora é tiro físico, só isso".

Diante da insistência dos repórteres sobre nomes que poderiam ser escolhidos para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e sobre problemas do governo com a base, Michel Temer desconversou: "por enquanto, aqui, só cuidamos do alvo físico que acabamos de assistir". E emendou, desconversando sobre os problemas do governo: "isto não é assunto para agora". Jobim também evitou dar declarações sobre o caso.