Temer é homenageado pelo governador Geraldo Alckmin em São Paulo

São Paulo - Em meio à crise política e no dia em que foi divulgada pesquisa que mostrou o pior índice de popularidade de um presidente da República desde os anos 1990, o vice-presidente Michel Temer (PMDB) recebeu na tarde desta quinta-feira, 6, uma homenagem no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador Geraldo Alckmin (PSDB), além de outros quadros tucanos e peemedebistas.Temer ouviu deferências. Foi chamado de "professor" e de "grande homem" por Alckmin e de "humanista com sensibilidade" pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capez (PSDB). Capez disse ainda que Temer é "o pacificador, o conciliador, o homem da harmonia, o homem da condução serena dos destinos".

Por seu correligionário e também pelo secretário de Segurança Pública paulista, Alexandre de Moraes, foi chamado de "agregador que o País precisa nesse momento difícil".

As deferências recebidas do governo tucano acontecem um dia depois de Temer ter feito um apelo emocionado pela governabilidade aos parlamentares do Congresso Nacional - em uma tentativa frustrada de conter votações da chamada pauta bomba. A fala desta quarta-feira de Temer também irritou petistas. Ele disse que o País passa por grave crise e precisa de "alguém que tenha capacidade de reunificar o País", levantando suspeitas de que poderia estar se colocando como possível sucessor em caso de afastamento da presidente.

Temer foi homenageado pelos 30 anos da primeira delegacia da mulher no Estado. O peemedebista era secretário de segurança do então governador Franco Montoro (PSDB) quando da inauguração da DPM.

No seu discurso, após ser homenageado, Temer falou dos seus tempos de secretário e elogiou Montoro.

Pesquisa Datafolha mostrou nesta quinta-feira que o governo da petista Dilma Rousseff é considerado ruim ou péssimo por 71% dos brasileiros. É o pior índice de popularidade desde o início do levantamento em 1990. Segundo o levantamento, apenas 8% consideram o governo Dilma ótimo ou bom.