Temer e Alckmin se reúnem por 1h30 em São Paulo

Durou uma hora e meia a reunião realizada nesta sexta-feira, 2, entre o presidente Michel Temer e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O encontro foi fechado à imprensa e nenhum dos dois falou com os jornalistas. Apenas a NBR, emissora estatal, fez imagens que serão distribuídas para os veículos de comunicação.

O encontro ocorreu no dia em que o governador fez um importante gesto politico de apoio à permanência do peemedebista na Presidência da República. Alckmin se reuniu nesta sexta com seis prefeitos aliados de cidades importantes do Estado para tentar barrar o movimento de lideranças mais jovens do partido a favor do desembarque do PSDB do governo.

O assunto será discutido pelo diretório estadual do PSDB em São Paulo na próxima segunda-feira, 5, um dia antes do início do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A assessoria do presidente informou que ele seguiu para Brasília ainda na noite desta sexta-feira.