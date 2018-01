Temer evita falar sobre cortes e diz que qualquer palavra pode ter significado 'equivocado'

Varsóvia - O vice-presidente Michel Temer justificou, no final desta noite, em Varsóvia, sua opção de não falar aos jornalistas a respeito dos cortes no orçamento e da proposta de aumento de impostos apresentada pelos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, na segunda-feira, em Brasília.

"Eu não vou falar nada, gente", respondeu, quando questionado em sua chegada ao hotel após o jantar. "Cada meia palavra que eu falo pode ter um significado equivocado", alegou.

Mais cedo, quando de sua chegada à cidade, vindo de Moscou, Temer afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que só falaria sobre o assunto depois de retornar ao Brasil e ouvir o PMDB.

Ao Estado ministros do PMDB na comitiva de Temer em Moscou, como Eduardo Braga, das Minas e Energia, e Henrique Eduardo Alves, do Turismo, já haviam antecipado que o vice-presidente concordou com os argumentos expostos por telefone pela presidente Dilma Rousseff sobre a necessidade do ajuste. No pacote do governo, estão a recriação da CPMF, o aumento de impostos e os cortes propostos para preencher o déficit de R$ 30 bilhões no orçamento de 2016.