Temer diz que PMDB vai participar de reunião da coordenação política

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta quinta-feira, 6, que a próxima reunião da coordenação política do governo Dilma Rousseff será realizada na segunda-feira (dia 10), às 9h30, no Palácio do Planalto, e deverá contemplar a participação de ministros do PMDB. Na primeira reunião, havia apenas ministros do PT, além do vice-presidente que é do PMDB, o que gerou insatisfação por parte dos ministros peemedebistas que queriam participar do encontro.

"O PMDB e outros partidos ponderaram que, em se tratando de um governo de coalizão, deveria haver ministros de outros partidos. Esse é um assunto que nós vamos conversar ao longo desta semana e da semana que vem", afirmou Temer, em entrevista coletiva concedida após se reunir com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). "Essa foi a primeira reunião (da coordenação política) e, na segunda reunião, haverá um ajustamento que se dará com toda a tranquilidade", complementou.

Na opinião do vice-presidente, o pleito do PMDB é justo. "Eu não tenho objeções. Os partidos querem manter as posições que têm", justificou. Temer evitou, contudo, dizer qual dos ministros deveria participar dessa reunião. "Qualquer deles. São nomes extraordinários do PMDB. Todos têm condições."