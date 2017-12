Temer diz que não quer vetar 'a ponto de desnaturar' Lei das Estatais

Brasília - Na entrevista que concedeu nesta sexta-feira, 24, a cinco jornais, o presidente em exercício Michel Temer afirmou que não quer antecipar decisões sobre eventuais mudanças no texto do projeto de Lei de Responsabilidade das Estatais. Ele afirmou que ainda não estudou o material. "Eu não quero vetar a ponto de desnaturar o projeto. Isso eu não vou fazer."

A sanção do projeto está prevista para a próxima terça-feira. Ele informou ainda que havia pedido para reexaminar a regra para quem tem dez anos de atividades naquele setor. Este prazo foi reduzido para quatro anos e o Senado acolheu para aquele setor ou atividade similar. Para Temer, isto é mais uma vitória do diálogo, que tem permitido as votações. "O que nós temos de fazer é governar o País. Se lá em agosto mudar, o País foi governado. Se foi melhor ou pior, a história é que vai dizer. Mas foi governado intensamente."

Questionado se a ausência de diálogo levou o País à situação atual, ele disse que o diálogo é fundamental para se exercer a atividade executiva amparado pelo Legislativo. "Qualquer outra visão, é uma visão autoritária. Se se despreza o Congresso Nacional, por exemplo, ou se critica o Judiciário. Isso é uma visão antidemocrática e inconstitucional. Nos precisamos é de reconstitucionalizar o País porque certos hábitos vão tomando conta da cultura política do País e vão desprezando as instituições. E eu faço questão de dizer e fazer o contrário."