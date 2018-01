Temer diz que não é hora de pensar em vice O presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP), afirmou nesta segunda-feira que, apesar do convite do ministro da Saúde, José Serra, para que o partido ocupe a vaga de vice-presidente numa chapa presidencial encabeçada pelo tucano, não é hora de pensar em nomes. "O que houve foi a oferta do vice para o PMDB, e não para o nome A ou B", afirmou, após participar da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo, Cláudio Ferraz de Alvarenga. Temer declarou que, embora mantenha conversas com dirigentes do PSDB e do PFL, o partido continua trabalhando com a tese da candidatura própria. "A proposta foi feita, mas a decisão terá de ser expressão majoritária do partido." O presidente do PMDB reagiu ao assédio do PT ao governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB). "O partido tem quem fale por ele", afirmou. Segundo ele, a atitude de Itamar compromete a unidade do PMDB. Temer reconhece que o partido está dividido entre a candidatura própria e a aliança com o PSDB. "É verdade, essa é uma peculiaridade do PMDB. A manifestação do partido virá na convenção, em junho." Temer afirmou não ver motivo para uma convenção extraordinária, uma vez que o estatuto do partido garante que o candidato escolhido na prévia será homologado na convenção em junho. "Mas, se houver assinaturas suficientes, vamos realizá-la."