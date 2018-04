Temer diz que MP não tranca mais a pauta do plenário

A sessão ainda está ocorrendo na tarde de hoje com os deputados discursando sobre a nova interpretação de Temer. A MP só trancará a pauta quando for projeto de lei ordinária. Mesmo assim, nos temas que podem ser objeto de medidas provisórias. A decisão retira poderes do presidente da República. Se a MP não trancará mais a pauta depois de 45 dias de editada, os parlamentares poderão deixar de votar essas MPs que perderão a validade em 120 dias.

O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), disse ter sido surpreendido e que vai discutir o assunto com a assessoria jurídica do governo. O líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO), afirmou que a decisão de Temer foi "arbitrária" e anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão.

O presidente da Câmara disse que tinha consciência de que a interpretação que ele estava dando à Constituição era "ousada" e que achava positivo que a discussão fosse ao Supremo, como anunciou Caiado. Temer afirmou que, se o Supremo não conceder liminar contra a nova interpretação na ação do DEM, ele a colocará em prática em breve, depois de reunir os líderes.