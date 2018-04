Temer diz que insistiu com Lula para redução de MPs O presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), relatou que insistiu, na reunião que teve hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na necessidade de redução do número de medidas provisórias (MPs) editadas pelo governo. Segundo o peemedebista, o assunto foi o centro da conversa nesse primeiro encontro que teve com Lula após ser eleito presidente da Câmara, na segunda-feira. "Reiterei que o ideal é que conversássemos sempre, antes (da edição de uma MP), sobre o conteúdo." Ele disse que sugeriu ao presidente Lula que envie ao Congresso as propostas de interesse do governo por meio de projeto de lei para ser votado em regime de urgência - em substituição às MPs. Temer afirmou ainda que levará a Lula as propostas de mudanças que pretende patrocinar nas regras de edição de medidas provisórias.