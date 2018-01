Temer diz que foi denunciado porque Janot queria impedir nomeação de novo chefe do MP

BRASÍLIA - O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta segunda-feira, 6, que foi denunciado criminalmente duas vezes porque o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, autor das acusações formais, queria impedir sua influência na escolha do novo chefe do Ministério Público. Temer falou como vítima de uma "trama" que "pretendeu mergulhar o Brasil numa crise política", ao discursar a deputados líderes de partidos e bancadas na Câmara, convidados para reunião no Palácio do Planalto.

"Urdiram muitas tramas, na verdade, para derrubar o presidente da República, derrubar o regime posto. As duas denúncias que foram desautorizadas pela Câmara, hoje está robustamente, relevantemente, fortemente demonstrado, era uma articulação que tinha um objetivo mesquinho, minúsculo, menor, de derrubar o governo para impedir o presidente de indiciar o sucessor daquele que ocupava a PGR", disse o peemedebista.

+++ PSDB deve imitar PMDB e manter grupo na base aliada mesmo com desembarque, diz analista

Com o fim do mandato de Janot, Temer indicou para substituí-lo a segunda colocada na lista tríplice encaminhada pela Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge. Ele rompeu o histórico recente ao ignorar o primeiro colocado, Nicolau Dino, do grupo de Janot. Raquel Dodge é tida como adversária interna do ex-procurador-geral no órgão.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Presidente não fica irritado, diz Temer sober críticas de FHC

Temer foi denunciado formalmente no âmbito da delação premiada do grupo JBS por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da Justiça. Sem citar as denúncias, ele disse aos deputados que o livraram de perder o mandato, barrando no voto o processamento das acusações até o fim de seu governo, que faz um governo “conjugado” e “semiparlamentarista”. “Ninguém obstacularizou, ninguém impediu que se apurasse isso ou aquilo”, defendeu-se o presidente.

+++ Projeto de lei para privatização da Eletrobrás pode ser enviado ao Congresso ainda nesta semana

Temer também fez um apelo, em tom resignado, para que os deputados ajudem a aprovar pelo menos uma revisão previdenciária, diante das dificuldades do Congresso de aceitar a íntegra da reforma da Previdência propsota pelo Planalto. Ele afirmou que continuou trabalhando "apesar das infâmias" contra ele e que os próximos 14 meses de governo serão de prosperidade. "Precisamos a essa altura descomprimir o País", disse.