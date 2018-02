Temer diz que é preciso ir com calma para tratar campanha de 2014

O vice-presidente da República, Michel Temer, disse neste sábado que a composição da chapa de reeleição da presidente Dilma Rousseff é um assunto que será tratado no ano que vem e defendeu “ir com calma” no assunto. O comentário foi feito a jornalistas, após a Convenção Nacional do PMDB, que terminou agora há pouco em Brasília.

Na avaliação de Temer, que é presidente licenciado do partido, a convenção marcou a “unidade absoluta do partido” e “ratificou a ideia de uma aliança duradoura entre PT e PMDB”.

Questionado sobre o tom do discurso da presidente Dilma Rousseff, que não explicitou na sua fala a repetição da dobradinha para a campanha eleitoral de 2014, Temer respondeu: “Mais, seria impossível. Seria quase uma indelicadeza, até porque ela não é candidata a presidente, será candidata no ano que vem, a chapa se formará no ano que vem. Se ela dissesse mais do que disse, eu diria que é um exagero retórico.”

Temer admitiu que a campanha eleitoral foi antecipada, mas defendeu “ir com calma”. “Precisamos ir com calma, não tenho dúvida disso. É sempre uma honra estar ao lado da presidente Dilma, isso é uma coisa que vamos decidir no ano que vem”, disse.

Mais cedo, ao discursar na convenção, Dilma disse que deseja “vida longa à nossa aliança” e não poupou elogios a Temer. “Me dirijo calorosamente ao meu amigo Michel Temer, para agradecer mais uma vez o apoio, a competência, a solidariedade e a lealdade, essa é uma parceria que muito me honra e quero dizer que nós, juntos, eu e o Temer, vocês, a base aliada, meu partido, PMDB e todos os partidos da base aliada, juntos, temos esse desafio maravilhoso que é transformar o Brasil”, afirmou a presidente.