Temer diz que críticas ao Congresso são 'injustas' Em meio às denúncias de irregularidades no Congresso Nacional, o presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB), defendeu hoje o Poder Legislativo, ao chamar de "absolutamente injustas" as críticas à Câmara e ao Senado. Para o parlamentar, as acusações contribuem para uma "consciência pública negativa" que pode levar a retrocessos na democracia. "A história nos recomenda cuidado. Se fizermos uma pesquisa popular, talvez 80% diga que o Legislativo é desnecessário, que se pode fechá-lo", disse ele, ao participar hoje de encontro do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo.