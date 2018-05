Temer diz que aguardará com respeito e em silêncio decisão do Senado sobre impeachment

SÃO PAULO - Pela primeira vez depois que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), o vice-presidente Michel Temer (PMDB) fez uma declaração à imprensa para destacar que vai aguardar a decisão do Senado Federal, sobre o prosseguimento ou não deste processo contra a petista. "Eu só quero fazer uma brevíssima declaração para dizer que muito silenciosa e respeitosamente vou aguardar a decisão do Senado Federal, que é quem dá a última palavra sobre essa matéria, portanto, seria inadequado que eu dissesse qualquer coisa antes da solução a ser dada pelo Senado Federal", afirmou, na saída de sua residência, em São Paulo.

Após a aprovação da admissibilidade do impeachment de Dilma pelos deputados na noite do último domingo, Temer voltou para São Paulo e tem se reunido com sua equipe, com lideranças partidárias e os nomes cotados para o seu eventual governo.

Na noite de segunda, 18, o peemedebista jantou com o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, um dos nomes que poderiam ocupar a pasta da Fazenda. O PSDB deu mostras de que pretende colaborar com uma eventual gestão de Temer, a fim de recolocar o País novamente na rota do crescimento, mas suas lideranças estão reticentes em aceitar cargos para não inviabilizar o projeto próprio da sigla para as eleições presidenciais de 2018. No encontro de segunda, Fraga teria declinado o convite.

Na manhã desta terça, 19, um outro nome cotado para um eventual governo Michel Temer, Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin (PSDB), esteve com o vice-presidente em sua residência na capital. Após o encontro, que durou cerca de uma hora, Alexandre Moraes disse que eles são amigos de mais de 20 anos, das aulas de direito constitucional, e que veio à sua casa para saber se ele precisava de alguma medida com relação à segurança da área, por ser vice-presidente, mas "aguardando a possibilidade de assumir a Presidência (da República)".

Ele refutou que tenham conversado sobre uma indicação ministerial e disse que seu cargo é de secretário da Segurança Pública de São Paulo. Indagado sobre a postura de Temer neste momento, comentou. "É uma pessoa experiente, um político experiente e um jurista conceituado, sabe a importância do momento e está aguardando a definição que será dada pelo Senado Federal."

De acordo com reportagem do Estadão de hoje, Michel Temer já definiu três eixos principais para a formação de sua eventual gestão, focados nas áreas mais críticas da crise que o País enfrenta: economia, infraestrutura e área social. A partir desse tripé ele pretende criar três superministérios para reduzir a máquina governamental e impulsionar uma gestão de transição que tenha como prioridades a retomada do crescimento e a estabilidade política. Na avaliação do peemedebista, a formação de um ministério reconhecidamente técnico e respeitável seria o melhor caminho para aliviar as pressões sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela cassação da chapa que o elegeu junto com Dilma em 2014.