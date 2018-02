Temer diz apostar em negociação sobre voto aberto

"O resultado eu não sei dizer qual será", observou. O presidente reconheceu, no entanto, que existem muitos senadores que optam pelo voto aberto para todos os casos e que pesquisa realizada pelo G-1, aponta que 52 dos 81 senadores querem voto aberto para todas as votações. "Sei que há senadores lá que optam pelo voto aberto para todos os casos. Aparentemente, sim, a maioria (quer voto aberto para tudo)", declarou. Mas, ressalvou: "O que eu quero dizer é que há uma harmonia legislativa e política extraordinária entre a Câmara e o Senado".

Para o presidente em exercício, "não há divergência nenhuma entre a Câmara e o Senado". Temer disse ainda que pelas conversas que manteve com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e o presidente Renan Calheiros, "eles estão se ajustando". Michel Temer queria fazer uma reunião com os dois nesta quarta, 4, ao mesmo tempo, mas a previsão de votação da MP 615, na Câmara, atrapalhou a realização do encontro. Temer, no entanto, conversou primeiro com Renan e, depois com Henrique Alves, à noite no Planalto.

Após reiterar que Temer e Renan estão "se ajustando", o presidente Temer lembrou que "muitas e muitas vezes existe uma pequena diferença entre a atuação de uma Casa e outra". Mas, insistiu que "o Henrique já declarou hoje que na verdade não tem objeção nenhuma que o Senado vote como pretende votar". Por isso, emendou: "eu acho que há uma pacificação extraordinária de ambas as Casas". Mesmo diante da insistência dos repórteres sobre qual das duas propostas apoia, o presidente Temer desconversou, sugerindo que é uma decisão do Parlamento.