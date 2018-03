Temer diz a Raupp que, se houver entendimento, poderia presidir PMDB só por mais 2 anos

BRASÍLIA - O vice-presidente e presidente do PMDB, Michel Temer, afirmou ao senador Valdir Raupp (PMDB-RO) que, se houver um entendimento entre as alas do partido, poderia se reeleger só mais uma vez para a presidência da legenda. Segundo Raupp, que é atual 1º vice-presidente do partido, Temer reafirmou, em conversa na sexta-feira, 15, que deseja trabalhar pela unidade do PMDB. Quer evitar, assim, que o grupo liderado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), lance um outro candidato na disputa pela presidência do partido, na convenção nacional marcada para março.

Raupp sugeriu a Temer que o mandato de presidente do partido seja de dois anos, com direito a uma reeleição por igual período. Pelo estatuto atual, o mandato é de dois anos, podendo ser prorrogado por mais um, sem limites para reeleição. O atual presidente do PMDB, segundo Raupp, interessou-se pela ideia de alterar a regra e acenou com a possibilidade de ficar no cargo só por mais um mandato. Dessa forma, abriria espaço para que, em 2018, ano em que ocorrerá nova eleição presidencial, o partido venha a ser comandado por um novo dirigente - Temer está na presidência da legenda desde 2001.

O senador do PMDB disse ao presidente do partido que também espera por um entendimento com Renan. Raupp afirmou que iria consultar Renan, o líder do PMDB do Senado, Eunício Oliveira (CE), e o senador Romero Jucá (PMDB-RR) sobre a possibilidade de composição da chapa, tendo em vista um acordo para daqui a dois anos. "O partido é um só e precisa ser um só", disse Raupp ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Raupp disse não ter tratado ainda com Jucá quem ficará na 1ª vice-presidência do partido, caso haja um acordo e o grupo de Renan abra mão de lançar uma chapa para a Executiva do PMDB. Raupp já disse ter interesse em permanecer no cargo - e reafirmou isso em conversa com Temer na sexta-feira. Renan e outros aliados, contudo, preferem Jucá, que atualmente está na 3ª vice-presidência da legenda. Raupp sinalizou que trabalhará por um acordo com o colega de bancada. "Vamos conversar, nada ainda está fechado", afirmou.

Na semana passada, o recente avanço das investigações da Operação Lava Jato contra o presidente do Senado fez com que aliados dele admitissem, reservadamente, que Renan havia se enfraquecido para levar adiante o plano de vencer Temer na convenção do partido. Por isso, o grupo do presidente do Senado começou a cogitar um acerto com o atual presidente do PMDB para uma próxima direção partidária em que Jucá - e não Raupp - assumisse a 1ª vice-presidência do partido.