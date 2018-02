Temer discute voto aberto com presidentes do Congresso O presidente da República em exercício, Michel Temer, está neste momento reunido com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), também está sendo esperado para a reunião no Planalto. Na pauta do encontro está a questão do voto aberto no Congresso, motivo de disputa entre as duas Casas.