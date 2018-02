Temer discute financiamento da saúde com líderes O presidente em exercício Michel Temer promoveu na noite desta segunda-feira, 23, uma reunião com lideranças da base na Câmara e com os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. O tema do encontro, que começou por volta das 18h20 no Palácio do Planalto e que terminou por volta das 20h, é financiamento da saúde, segundo a assessoria de imprensa da Vice-Presidência.