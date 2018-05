Temer discute com líderes acordo sobre pré-sal

Ao chegar hoje à Câmara, Temer disse que ontem à noite conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o informou sobre a tentativa de acordo. Lula, segundo relato de Temer, não se comprometeu com nenhum resultado. O regime de urgência obriga a votação do projeto em 45 dias na Câmara e, em caso contrário, tranca a pauta do plenário. O senado tem outros 45 dias para examinar o projeto. Está em discussão, no acordo, um prazo em torno de 60 a 70 dias para a votação na Câmara. Desde ontem à noite, Temer tem conversado com os líderes separadamente, mas nesta manhã reuniu as principais lideranças em seu gabinete.