Temer deve voltar a Brasília neste sábado

BRASÍLIA - O vice-presidente da República, Michel Temer, deve voltar no fim da manhã deste sábado, 16, para Brasília, na véspera do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, segundo interlocutores do peemedebista. A decisão foi tomada na noite dessa sexta-feira, 15, depois de o governo comemorar os resultados da ofensiva empreendida para tentar barrar o impedimento da petista. Às 12h deste sábado, Temer realiza uma reunião de trabalho no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, com o comando do PMDB e líderes dos aliados pelo impeachment.

No final da tarde desta sexta-feira, Temer embarcou para São Paulo com previsão de permanecer na capital paulista até segunda-feira. Inicialmente, a intenção era que o vice-presidente se recolhesse no fim de semana com apenas o núcleo mais próximo para acompanhar os desdobramentos da votação na Câmara. Até agora, aliados do peemedebista dão como certa a saída de Dilma e garantem ter mais do que os 342 votos necessários para garantir a aprovação do impedimento da petista no plenário.

Na noite desta sexta-feira, no entanto, o Planalto já recebia sinais positivos de reversão de votos considerados importantes, como do primeiro-vice-presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA). O Placar do Impeachment do Estado mostrou uma reação do governo, com 344 votos para a oposição, contabilizados até as 00h30 deste sábado – apenas um de margem para aprovar o impeachment.

Na volta para a capital federal, Temer deve receber novamente parlamentares, que têm feito uma romaria ao Palácio do Jaburu para retomar as articulações políticas.