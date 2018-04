Temer deve ligar para Trump neste sábado

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer vai telefonar hoje para o presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump. O tema da conversa não foi divulgado pelo Palácio do Planalto.

O telefonema ocorre um dia depois da megaoperação “Carne Fraca”, da Polícia Federal, que trouxe à tona um esquema de fraudes em carnes em frigoríficos. A mercadoria é vendida tanto no Brasil e no exterior.

Ontem, o Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admitiu que a revelação das irregularidades do controle sanitário abala a reputação do Brasil no mercado externo. Ele comparou o escândalo a um “tremendo soco” e que, diante da situação, um “pente fino” seria realizado.

Entre as empresas investigadas estão duas das maiores produtoras e exportadoras de carne do Brasil: a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, e o JBS, dono da Friboi e da Seara. A operação também investiga empresas de comércio exterior, de fertilizantes e escritórios de advocacia.

Em dezembro de 2016, Temer e Trump conversaram por telefone. Na época, ambos acertaram lançar uma agenda conjunta para incentivar o crescimento e econômico dos dois países. O contato realizado no ano passado foi feito por iniciativa do presidente Temer.