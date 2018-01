Temer desiste de participar de evento com Alckmin

BRASÍLIA - O vice-presidente Michel Temer (PMDB) desistiu de participar de um evento ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), nesta segunda-feira, 7, em São Paulo.

Temer iria ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para uma cerimônia organizada pelo Grupo Lide, comandado pelo empresário João Dória, também filiado ao PSDB.

Os gestos de aproximação do vice com os tucanos têm causado desconforto no Palácio do Planalto. Auxiliares da presidente Dilma Rousseff dizem reservadamente que a postura de Temer desde que foi deflagrado o processo de impeachment na última quarta-feira passa a imagem de que ele está conspirando para chegar ao poder.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado, Temer já teve um encontro com Alckmin, durante um almoço na casa de um empresário na capital paulista. No mesmo dia, Dilma fez questão de declarar que tinha “integral confiança” no vice.

Diante das especulações, aliados de Temer têm aconselhado o vice a se recolher. A ideia é apostar na “discrição” como estratégia para o momento e deixar que nomes ligados a ele, como o ex-ministro Moreira Franco, atuem nas articulações pelo afastamento da presidente.